كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - مصطفى بكري: "من يدافع عن البلد بيقولوا عليه بيطل"

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يتحدث عن مصر من واقع الوطنية والإحساس بالمسئولية، وأنه عندما يتحدث عن مؤسسات الشرطة والجيش يخرج أحد الأشخاص ويقول "ده بيطبل ان مكنش ضميرنا ده بيتحرك من داخلنا يبقى لا نستاهل ذرة تراب من الوطن.

وتابع بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يشاهد خلال الفترة الحالية ثقافة غريبة وحديث غريب من جانب البعض وإدعاءات زائفة من جانب البعض، قائلا :"مصر كانت هتضيع مننا لولا تضحيات الجيش المصري وأبطال الشرطة المصرية وتضحياتهم ودمائهم".

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن زمام الأمور في يد الجيش والشرطة حتى تخرج مصر من المأزق الذي تمر به خاصة وأن مصر ما زالت مستهدفة، موضحا أن الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى مصر وجه انتقادات صارخة لمصر عن حقوق الإنسان وهو غير مبني على أسس موضوعية وهو أمر مرفوض.