كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل

حصل بنك مصر هذا العام على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وتعد هذه هي المرة الحادية عشر التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

يذكر أن هذه الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق اسواق النقد في افريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010 وفى الشرق الاوسط للأعوام 2008 ، 2012 ،2013 ، 2014 ،2015، وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لأعوام 2017،2016،2015، 2018.

ويعد بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك تصل إلى أكثر من 625 فرعًا بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التواجد الخارجي في الامارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا، الصين، وروسيا.

ويعتبر هذا الفوز والحصول على هذا اللقب للمرة الحادية عشر تحدياً جديداً وتأكيداً على استمرار ريادته بمجال الاستثمار مع تحقيق صناديق استثمار بنك مصر النقدية لأعلى معدلات العائد على مستوى الشرق الأوسط وذلك بفضل الإدارة الكفء والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، هذا ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة احتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات متماشيا مع تغيرات السوق وتواكب النهج المصرفي الحديث المتطور، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الاسواق المالية والاستثمار ومنها؛ خدمات بنوك الاستثمار، خدمات امناء الحفظ، الأوراق المالية، ترويج واصدار السندات، التسويق والتطوير العقاري، وخدمات أمناء الاستثمار.

حصول بنك مصر على تلك الجوائز يُعد دليل على قوة ملائته المالية ومتانة وضعه وثبات مركزه، وقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته على تنويع قاعدة أصوله ويترجم ذلك في استحواذه على أكبر قاعدة عملاء للصناديق، ويسعى البنك دائما إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.