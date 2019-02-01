كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - إطلالة كاجوال للفنانة "روجينا" علي إنستجرام .. صورة



نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بالكاجوال. ظهرت "روجينا"، ببنطلون جينز كحلي وجاكيت جينز فاتح وتألقت بشعر قصير منسدل. يذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “كفر دلهاب” من تأليف عمرو سمير عاطف، و إخراج أحمد نادر جلال، و بطولة يوسف الشريف، وهادي الجيار، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم.



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