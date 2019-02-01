كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - الكويت تتخذ قرارا بخفض عدد الطلاب الدارسين فى مصر

انتقد رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر صالح المنوخ قرارات حكومية بعينها، وقال انها «تضر بالطلبة الكويتيين الدارسين في مصر ولا تخدمهم»، مؤكدا تحرك الاتحاد بصورة مكثفة لإلغاء الكثير من تلك القرارات.

وأوضح المنوخ لـ القبس انه من تلك القرارات منع أصحاب الشهادات القديمة من استكمال دراستهم، ووقف الاجازة الدراسية للموظفين الكويتيين، إضافة الى تقليل عدد الجامعات المصرية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وبينما اوضح ان الاتحاد ما يزال مستمرا في جهوده لخدمة الطلبة، قال ان تلك القرارات التي تتخذها «التعليم العالي» وديوان الخدمة المدنية لا تزال قائمة ايضا، وتسبب مشاكل دراسية عديدة لبعض الطلبة، وتغلق الأبواب في وجه آخرين، لاسيما منع أصحاب الشهادات القديمة من استكمال دراستهم هناك، حيث تسمح الوزارة لمن حصلوا على أحكام قضائية فقط وتركت الباقين يعانون الأمرين، داعيا المسؤولين في الجهات المعنية الى تسهيل الإجراءات لكل مواطن يرغب في استكمال دراسته.

وكشف عن انخفاض أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات المصرية بعد صدور تلك القرارات، حيث كان عددهم 26 ألف طالب وأصبح في العام الدراسي الحالي 22 ألفا، مع توقع انخفاض المزيد في حال استمرت بعض القرارات على حالها من دون تغيير.

ميزانية الاتحاد

وعن آخر مستجدات ميزانية الاتحاد، كشف المنوخ عن عدم زيادة «التعليم العالي» الميزانية المخصصة للاتحاد حتى الآن، مشيرا الى حصول الاتحاد على موافقة منذ عام 2017 على زيادة الميزانية من 7500 دينار الى 20 ألفا لتمكين الاتحاد من القيام بأعماله وتنفيذ خططه وإنجاز أنشطته بالشكل المطلوب، لا يزال الاتحاد ينتظر استلامها ويواجه الكثير من المشاكل والنواقص بسبب ذلك، ولا نعلم متى يتم تنفيذ الوعود.

وبين أن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية كل احتياجات الاتحاد مع أعماله وجهوده وأنشطته في مصر، لافتا الى ضرورة أن تكون ميزانية اتحاد الطلبة متناسبة مع أعداد الطلبة الدارسين هناك.