كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 08:36 مساءً - رد فعل صادم لعامل متجر حاول رجل سرقته -فيديو

تبحث شرطة منطقة هدسون بولاية فلوريدا الأمريكية، عن لص سطا على سلسلة من المتاجر في هجمات على مساحة ميل واحد فقط.

نشر موقع لايف ليك أول محاولة للرجل للسطو على متجر، وهو يدخل من الباب مارا بامرأة تسحب مال من إحدى الماكينات، ثم توجه نحو العامل مباشرة وهدده لكن العامل لم يكن من هذا النوع الذي يقبل التهديد.

خرج العامل قوى البنية من خلف الطاولة وأحكم قبضته على رقبة الرجل ثم سحبه لخارج المتجر وألقاه أرضا، ويبدو أنه لم يهتم لأمره كونه هزيلا وكبيرا في السن.

قال العامل إن الرجل اقترب منه وهدده أن معه سلاح، وطالبه بالمال، وسطا الرجل على متجر آخر بعد الواقعة على بعد بنايتين من المتجر الأول.