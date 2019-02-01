"عايزني أدلع راجل تاني" و"مدمن" و"مجالسة أصدقائه".. قضايا الخلع في أسبوع

ما زالت تواجه المرأة المصرية أشكالا مختلفة من العنف الزوجي، الذي يمنع استمرار الحياة الزوجية، لتلجأ في ساحات محاكم الأسرة، ترفع دعاوى "خلع" أملًا في حياة جديدة دون التعرض المستمر للعنف.

ويرصد "هن" أبرز قضايا الخلع والطلاق التي وقعت خلال الأسبوع الماضي:

- "عليا" تطلب الخلع: "جوزي عايزني أدلع راجل تاني":

بعد 4 أعوام من الزواج، قررت السيدة الثلاثينية "عليا"، رفع دعوى خلع على زوجها، بعدما طلب منها الدخول في علاقة مع رجل غريب لينفق عليهما.

وروت "عليا" معاناتها لـ"هن" حيث ذكرت أن زوجها بعدما ترك العمل، ظل يعتمد عليها في توفير متطلبات المنزل وابنتهما ذات الـ3 سنوات، كما أنه لم يرتضِ بمرتبها القليل الذي كانت تتقاضاه شهريًا، ليفاجئها بطلب غريب "قال لي في راجل عجوز عنده 60 سنة وأيامه معدودة محتاج واحدة تدلعه وتشوف طلباته وهيدفعلها اللي هي عايزاه"، الأمر الذي لم تتحمله السيدة الثلاثينية لتقرر رفع دعوى خلع من زوجها.

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- "سارة" تطلب خلع زوجها: "مدمن استروكس وبيعاشرني بالعافية"

أمام محكمة الأسرة بإمبابة وقفت "سارة" الزوجة العشرينية، طالبة رفع دعوى خلع من زوجها، الذي داوم على تعاطي المواد المخدرة "استروكس".

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها السيدة العشرينية ذكرت أنها حاولت مساعدة زوجها كثيرًا للإقلاع عن المخدرات، لكنها تمادى في ذلك حتى تعدى عليها بالضرب المبرح ومعاشرتها بالإكراه.

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- "أشجان" تطلب الطلاق: زوجي طلب مني خلع النقاب ومجالسة أصدقائه بقميص النوم

وفي محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، رفعت "أشجان" دعوى خلع من زوجها الذي فرط في رجولته، حيث طالبها بمجالسة أصدقائه في جلسات الكيف دون ارتداء نقابها، كما طلب منها إعداد الطعام والمشروبات لهم وتجلس بقميص النوم.

وذكرت الزوجة في دعوتها القضائية أنه في أحد الأيام حضر زوجها إلى منزلهما برفقة أصدقاء السوء، وطلب منها مجالستهم وحينما رفضت وقررت مغادرة المنزل، فلحق بها في الشارع ومزق ملابسها أمام المارة، لذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب الطلاق.

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- "نهاد" تطلب الخلع: "عايز يبيع بنته لثري عربي متجوز":

بعد 18 عاما من الزواج، قررت الزوجة الأربعينية "نهاد" رفع دعوى خلع ضد زوجها، "أحمد" الذي رغب في بيع ابنته، البالغة من العمر 17 عامًا، لثري عربي.

وذكرت "نهاد" في دعواها القضائية عن العنف الذي تتعرضت إليه على يد زوجها، الذي اعتاد ضربها لأتفه الأسباب، حاولت الزوجة تجاوز كل هذه الأمور، حتى طال العنف إلى ابنتهما الذي رغب في زواجها من ثري عربي رغم صغر سنها.

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