ترغبين في الحمل؟.. هذا هو الوقت الأفضل لممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:ندى سامي

يعتقد البعض أن الحمل يحدث بمجرد حدوث العلاقة الحميمة، وينزعجون إذا تأخر حدوثة لعدة أشهر بعد الزواج، رغم أن فرصة حمل امرأة بصحة جيدة تبلغ من العمر 30 عامًا وتمارس العلاقة الحميمة بانتظام هي 20٪ فقط كل شهر، وفقًا لموقع "health line"، إلا أن الأمر الجيد هو أن ممارسة العلاقة الحميمة في أوقات بعينها يضمن فرصا أفضل للحمل.. كيف تحددينها؟

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