كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - رامز جلال يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "سبع البرمبة"

كشف الممثل رامز جلال عن الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "سبع البرمبة".

ونشر جلال عبر حسابه على Instagram الإعلان وتمنى التوفيق للفيلم.

يظهر جلال في الإعلان يقلد شخصية "رحيم" التي جسدها شقيقه في المسلسل الذي حمل الاسم ذاته، كما يقلد شخصية "منصور الحفني" التي جسدها أحمد السقا في فيلم "الجزيرة" كما يضع شارب مثل شارب أمير كرارة في "كلبش".

جدير بالذكر أن أحمد السقا يظهر في لقطة من الإعلان بالإضافة إلى لقطات سريعة لأبطال الفيلم.

تدور أحداث فيلم "سبع البرمبة" في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز جلال فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسا على عقب، وكان من المقرر عرضه خلال منتصف العام ولكن مازال أمامه بعض التفاصيل لم تنته بعد.

فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.