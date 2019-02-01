كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - فيلم هيتشكوك الطيور يتحول الي حقيقة.. تعرف على التفاصيل

الذين عاشوا السبعينات يتذكرون جيدا فيلم الرعب الطيور المتوحشه الذي أخرجه هيتشكوك . احداث الفيلم تتجسد في هذه المدينه الامريكيه

في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب الهوليوودية، نشر رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة، وهي تحلق على ارتفاع منخفض، لتغطي جانبي طريق سريع في مدينة جنوبي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الجمعة، أن السرب حلق فوق طريق سريع قرب مدينة أوستن بولاية تكساس جنوبي أميركا.

وكانت أعداد الطيور كبيرة إلى درجة أنها غطت جانبي ممر على طريق سريع في الولاية، قبل أن تحلق ثانية مشكلة لوحة رائعة خلفيتها ضوء الشمس وقت الغروب.

وأشارت الصحيفة إلى أن سرب الطيور وحركتها يشبه تلك التي ظهرت في فيلم الرعب "Birdemic: Shock and Terror"، الذي أنتج عام 2010، ويتحدث عن مئات الطيور التي هاجمت بلدة في ولاية كاليفورنيا وأوقعت قتلى بين السكان.

وليس من الواضح ما هو نوع الطيور التي كانت في رحلة تكساس، لكن يرجح أن تكون من طائر الزرزور، الذي يشاهد في مثل هذا الوقت من العام.

وتقول الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور إن طائر الزرزور يسافر ضمن مجموعات تتكون من أعداد كبيرة، حماية له من الحيوانات المفترسة.

ويمكن أن تصل موجة الطيور المهاجرة إلى أكثر من 100 ألف طير، وتحدث عادة في فصل الخريف وقت الغروب.