كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - أسهل 5 أفكار لحلوى الفالنتين - فيديو

قدم مقطع فيديو أفكارا جديدة لصنع حلوى الفالنتين، فوفقا لمقطع الفيديو الذي حقق ٥٥٠ ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هناك عدد من الطرق السهلة لصنع حلوى الفالنتين.

١- ضع كمية من حلوى المارينج أسفل عصا موضوعة على طرف قلب مرسوم ثم يتم تغطية العصا والقلب معا بالحلوى لتحصل على قطعة مارينج بشكل قلب.

٢- تغمس الفراولة في الشيكولاتة الملونة وتغطى بالحلوى المتعددة لتقدم كبديل عن الشيكولاتة المعتادة.

٣- ضعى حلوى المارينج على شكل قلب صغير وضعى بداخله بعض الشيكولاتة والصقى به قلب آخر مع وضع عصا بالمنتصف، وزينيه بالحلوى الملونة.

٤- استخدم القوالب لصنع قلب مجوف وملون لوضع الحلوى الصغيرة وتقديمها بطريقة جديدة.

٥-ضعى قلبا ورقيا مفرغا على حافة الكعكة لتزيينه من الداخل باستخدام الكريمة وقطع الحلوى.