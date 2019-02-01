كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - عجل يفر من حظيرته بطريقة ذكية - فيديو

ظن مزارع أنه تمكن من حبس أحد العجول في مكانه الصحيح، لكن ذكاء هذا العجل تفوق عليه واستطاع تحرير نفسه بحيلة سهلة وبسيطة.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، مد العجل لسانه خارج القطع الحديدية لباب حظيرته ولعق البراغي عدة مرات مستخدما حركة لسانه المستمرة لفك القفل، الذي أخذ ينفتح شيئا فشيئا، حتى فتح تماما.

حرر العجل نفسه، وما إن خرج ليركض حتى أمسك به المصور وأعاده للداخل مرة أخرى مفسدا بذلك محاولته الناجحة للهرب.

التقط مقطع الفيديو في مزرعة بمدينة داندونج، بمقاطعة لياونينيج الصينية.