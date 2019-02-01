كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 07:01 مساءً - لحظة سقوط رجل داخل قبر امرأة أثناء مراسم تشييع الجثمان

وقع خطأ كارثي خلال وضع تابوت امرأة ميتة في قبرها ببيرو، ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التف مجموعة من الرجال حول حفرة القبر محاولين وضع التابوت فيه، عندما قرر أحدهم العبور من أعلى القبر للجانب الآخر لتقديم المزيد من المساعدة، لكن توازنه اختل وسقط أعلى التابوت ليسقطه أرضا معه.

أدت السقطة المروعة إلى فوضى كبيرة وظل الرجل عالقا مع التابوت مع محاولات من معه لحل الأمر أمام أقارب المرأة الميتة التي فتح تابوتها وظهرت تتدلى منه حتى أخرجوها من الحفرة دون غطاء للتابوت، وسط صدمة الموجودين ثم أخذوا يعدلونه لإعادة دفنه مرة أخرى.