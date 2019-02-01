كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - الليلة .. محمود حميدة ضيف مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية



يحل الفنان محمود حميدة وكوكي وإبراهيم النجاري والمخرج أحمد عبدالله صالح والمونتيرة منة الشيشيني ومدير التصوير ماجد نادر ضيوفا على فعاليات اليوم السابع لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية الدورة الـ45. وسيعرض فيلم "ورد مسموم" للجمهور ويعقبه لقاء وندوة يديرها الناقد محمد الروبي حيث يتنافس الفيلم على جوائز لجنة التحكيم مع 7 أفلام أخرى وهي طلق صناعي وبلاش تبوسني وزهرة الصبار وحرب كرموز وتراب الماس ويوم الدين وليل خارجي. تدور أحداث الفيلم حول تحية الفتاة الشابة والتي تعمل كعاملة مراحيض، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.

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