كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - عرض فيلم " فوتوكوبي" بمعرض الكتاب بحضور أبطاله ..الأحد المقبل

يعرض فيلم "فوتو كوبي" يوم الأحد المقبل ضمن نشاط السينما بمعرض الكتاب الدولى، ويعقب العرض مناقشة مع فريق العمل يديرها الصحفى والناقد محمد نبيل.

وتدور أحداث الفيلم حول "محمود"، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، حيث يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا، حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات؛ ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة.

وكان الفيلم حصد عددًا من الجوائز منها "نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي طويل" في الدورة الأولى من المهرجان، العام الماضي، وفاز بجائزة "أفضل فيلم روائي طويل" في مهرجان "طرابلس" بلبنان، وحصل على أكثر من جائزة في مهرجان المركز الكاثوليكي وجمعية الفيلم، إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو من مهرجان "وهران" الدولي للفيلم العربي.