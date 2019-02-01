كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - في عيد ميلاده ال٥٣ .. معلومات لاتعرفها عن أيقونة الكوميدية المصرية "محمد هنيدي"

يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 53، حيث يعد واحدًا من اهم الكوميدنات فى مصر والوطن العربى، وأحدثت كل من أفلامه مثل إسماعيلية رايح جاى وصعيدى فى الجامعة الأمريكية طفرة فى الايرادات وخلْق موسم سينمائى جديد.

وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الادوار الصغيرة مثل إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك للمسرح.

وكشف محمد هنيدى أنه كان يريد الالتحاق بكلية الشرطة الا ان قصر قامته ادى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضًا لينتهى به المطاف بعد ذلك لمعهد فنون السينما.