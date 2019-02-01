كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالصف
سيطرت مديرية أمن الجيزة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بالصف، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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