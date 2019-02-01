كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - أميركا تحذر حزب الله من سرقة أموال وزارة الصحة اللبنانية

حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة.

جاءت تصريحات مارشال بيلينغسليا، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، في الوقت الذي اتفقت فيه فصائل سياسية لبنانية أمس الخميس على تشكيل حكومة جديدة.

كسر التطور مأزقاً استمر 9 أشهر والذي عمق المشكلات الاقتصادية في لبنان. وتحدث بيلينغسليا إلى الصحافيين المحليين في السفارة الأميركية في بيروت.

يمتلك حزب الله 3 حقائب في مجلس الوزراء اللبناني الجديد، بما في ذلك وزارة الصحة.

ونقلت صحيفة ديلي ستار الناطقة بالإنجليزية عن بيلينغسليا قوله "إذا رأينا أن حزب الله يستغل" الوزارات لنقل الأموال و"جداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة". ورفض توضيح ما ستفعله وزارة الخزانة الأميركية في هذه الحالة.