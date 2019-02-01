كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - الحوثى يواصل جرائمة ويمنع المراقبين من دخول الحديدة

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد الذي حل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميينفي اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت يصل بعد غد الأحد العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب " لوليسغارد" عن تطلع بلاده إلى تقدم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مضيفا أنه ينتظر خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال كاميرت.

وأوضح مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن الجنرال لوليسغارد ومرافقيه المراقبين الأمميين ينتظرون التأشيرات من الحوثيين للتوجه إلى الحديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يمثل مشكلة.

وفيما يخص ملف الأسرى قال "آرون" إنه رغم بعض التقدم إلا أن هناك تفاصيل لاتزال معقدة بالنسبة للآلاف الآخرين، مؤكدا دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن وكذلك الصليب الأحمر.