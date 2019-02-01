كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 05:35 مساءً - بيراميدز يرد على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس المواعيد

بيراميدز

رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على بيان الأهلي، في 4 نقاط أوضح من خلالها أن ناديه طالب بتغيير المنافسين لضمان تكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات وهو ما لن يؤثر على المسافات الزمنية بين المواجهات وبالتالي لا خوف من الإجهاد.

ونشر عفيفي بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول عامر بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر".

وأضاف "الأهلي هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظر الأهلي لسبب ما اختلفت".

وواصل "تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعضيله قد يضغب بشدة المستاءون دائما من هذه النبرة والمنادون دائما بالهدوء إن كان الهدوء فعلا ما يعنيهم كما أظن".

وأتم "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي مما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات، وبالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه كما نعلم جميعا بمن حضر".