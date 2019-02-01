بالصور| رئيس "القومي للمرأة" تفتتح العرض المسرحي "حكاية نور"

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مساء أمس، العرض المسرحي التفاعلي "الحكاية نور" الذي نظمه المجلس على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، بمشاركة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الجيزة ومجموعة من الشخصيات العامة.

وأعربت مرسي عن سعادتها بالعرض، والجمهور الذي حرص على الحضور ومشاهدة العرض، متوجهة بالشكر والتقدير إلى جميع فريق العمل الذي عكف على إعدادها على مدار عام كامل، مؤكدة أن المسرحية توجه رسالة إلى المجتمع بأن الإعاقة ليست عائق أمام النجاح والتميز بل على العكس ربما تكون سببًا للتفوق والاختلاف، وأنه علينا إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة لاثبات ذاتهم وتحقيق حلمهم.

كما توجهت بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالقطاعات المختلفة في المجتمع وتخصيصه عاما كاملا للمرأة المصرية وعاما لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من انتهاءهما إلا أن هذان الملفان مازالا مستمرين وجاري العمل بهما من أجل تحقيق الأفضل لهما.

كما شكرت مرسي النائبة هبة هجرس عضوة المجلس، على الجهود التي تقوم بها من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر لهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات DMC، على تسجيل المسرحية الكامل لعرضها، معلنة عن افتتاح قناة DMC لذوي الإعاقة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بطلب إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بإتاحة الفرصة إلى نقل هذا العرض إلى جميع محافظات الجمهورية.

وفي ختام العرض المسرحي، كرمت "مرسي" جميع أبطال وبطلات العمل، وهم الفنانات نهال عنبر ومنال سلامة وهدى إدريس، والوجه الجديد زينة، وأحمد بيرو وفادى يسري، والمؤلفة الدكتورة نجلاء العسيلي، والسيناريست محمد السباعي ومحمد الحناوي، والمخرج أحمد سمير ريان، والذين آمنوا بالفكرة وقدموا جهودهم متطوعين، بالاضافة إلى ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة وكل من الدكتورة آمال عثمان، والمحامية تغريد شمس الدين عضوات الفرع على التجهيز والترتيب وتقديم الدعم لعناصر العمل.

وعلى هامش العرض المسرحي، افتتحت "مرسي" و"هجرس" معرض لوحات فنية لذوي الإعاقة بعنوان "أنامل ساحرة" لموهوبي القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والحركية والسمعية، بمشاركة فتيات وفتيان وشباب تتفاوت أعمارهم من 14 إلى 30 سنة من الطلبة وأعضاء نادي المعادي، وبعضهم فاز بجوائز والبعض الآخر حصل على منح تفرغ من الدولة في الفن التشكيلي.

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