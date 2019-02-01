بالصور| فنانات عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: مبروك للمرأة

حرصت العديد من الفنانات اللبنانيات على التعبير عن آرائهن، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في بلادهن، عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصد "هن" أبرز تفاعل الفنانات مع تشكيل الحكومة الجديد، ويعرضها خلال الفقرات التالية:-

نوال الزغبي:

غردت "نوال" على التشكيل الوزاري عبر "تويتر"، قائلة: "إن شاء الله هالحكومة تكون وجها حلو على كل اللبنانية"، تعليقًا على كتابة أحد متابعيها: "بس نوال الزغبي بتنزل ألبومها.. بتنحل الأزمة و بيصير في حكومة عوجها".

داليدا خليل:

كتبت داليدا، عبر "تويتر": "مبروك للبنان ولادة حكومة الوحدة الوطنية على أمل التكاتف لبناء البلد مع ولاد البلد الواحد".

إليسا:

دونت إليسا، في تغريدة لها: "مبروك للمرأة اللبنانية ٤ وزارات بينهن الداخلية والطاقة والمياه.. المرأة قادرة تثبت أكتر من أيا وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع"، متابعة: "وما في ما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق".

كارول سماحة:

هنأت كارول، الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة، عبر "إنستجرام"، قائلة: "مبروك الوزارة الجديدة، هيا إلى العمل".

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أصدر، مساء أمس، مرسومًا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، التي تتكون من من 30 وزيرًا، بينهم 3 وزراء لـ"حزب الله"، و4 وزيرات سيدات، بينهم ريا الحسن، أول وزيرة للداخلية والبلديات، في تاريخ لبنان.

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