بالصور| ملكة جمال لبنان تزور البابا فرانسيس بحجاب أسود: «رؤيته بركة»

نشرت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، مجموعة صور جديدة لها خلال زيارتها للبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مايا" بإطلالة "محتشمة"، مرتدية بدلة سوداء قاتمة اللون، واضعة حجابا أسود شفافا من "دانتيلا"، حول شعرها.

وعلقت ملكة جمال لبنان على صورها، قائلة: "إن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها.. منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر".

وأضافت: "عبّرت لقداسته، من خلال رسالة شخصية سلّمتها، عن أملنا بأن يزور لبنان يوماً ما لينشر رسالة المحبة هذه. ونقلت لقداسته أهمية كلامه بالنسبة إلى جيل الشباب في لبنان وأنا واحدة منه، عبرٌ كثيرة نتعلمها من المرأة.. فهي تنظر للأمور من زاوية مختلفة وقد تطرح أسئلة نعجز، نحن الرجال، عن طرحها.. المرأة تعلمنا الكثير".‪

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت، خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المعربة عن رغبتهم في زيادة البابا للوطن العربي.

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