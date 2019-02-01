شاهدي الأحذية الرّياضيّة بنعل البلاتفورم.. هل هي أقبح صيحات 2019؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عام 2017، شهدتْ ساحة الموضة انتشار صيحة حذاء "الأب"، وفي العام الماضي، أصبح الحذاء الرّياضيّ المُكتنز، أحدث نمط من الأحذية القبيحة، واجتاح صناعة الموضة.

ويبدو أنّ سنة 2019 ستحتضن نمطًا جديدًا من الأحذية القبيحة، وبالتحديد صيحة الحذاء الرياضيّ بنعل البلاتفورم، ويعود هذا الحذاء إلى فترة التسعينيات، حيث انتشر بشكل واسع، ويبدو أنّ عودته ستعزّز هوس الجميع، خلال الوقت الحالي بصيحات التسعينات.

ومن أشهر الأزواج التي ظهرتْ على حسابات في إنستغرام، خلال الأيام الأخيرة، حذاء "Eytys Angel"، والذي تميّز بصورة ظليّة ضخمة، بنعل مكتنز، ومصنوع من الجلد اللامع، وبسبب انتشار هذا الحذاء، أطلقتْ العلامة التجارية "Eytys" تعاونًا مع علامة H & M تشمل أزواجًا مختلفة من هذا النّمط.

كما أصبحت أحذية بوفالو الرّياضيّة أيضًا، صيحة أساسيّة في عالم الموضة، والتي كانت ترتديها عضوات فرقة "The Spice Girls" في ذروة شهرتهنّ.