ياسمين أوغلو تظهر بإطلالة أنيقة بملابس بحر وردية في المغرب

استعرضت نجمة مسلسل "توي" ياسمين أوغلو جسدها المذهل في بيكيني وردي، أثناء عطلتها في المغرب، وقامت النجمة البالغة من العمر 25 عاما، بعرض مثير عندما وقفت في شرفة الفندق الذي تسكنه وهي ترتدي قطعتين من البيكيني الوردي، مع شعر أسود متموج ناعم.

ووثّقت ياسمين عطلتها في مراكش بأحد المنتجعات الصحية مع حبيبها جيمس لوك بعد انتهائها من مسلسل "توي" لقضاء بعض الوقت الرومانسي، وكتبت عبر "إنستغرام": "يوم مشمس آخر، بيكيني آخر".

ووضعت النجمة لمزيد من البهجة القليل من المكياج مع الرموش الاصطناعية، وظهرت ياسمين في العطلة بإطلالة برونزية ساحرة، كما ارتدت أكثر من بيكيني لمزيد من المرح، وظهرت إحدى اللقطات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية للنجمة وهي ترتدي بيكيني آخر أنيقا مع طبعات لفاكهة البطيخ، مع القليل من الإكسسوارات.

واعترفت ياسمين وجيمس البالغ من العمر 31 عاما أنهما واجها مشاكل في علاقتهما الرومانسية معا، لكنهما تغلبا عليها بفعل العلاج النفسي للأزواج، وقررا أخذ عطلة معا وإيقاف تصوير الحلقات الأخيرة من "توي" معا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن متحدث باسم العمل الدرامي توي ما قاله: "لقد تقرر أن جيمس ويازمين لن يُصوّرا الحلقتين الأخيرتين من هذه السلسلة، مما يتيح لهما الوقت للعمل على علاقتهما".

وصرّح مصدر للصحيفة العام الماضي بأن "ياسمين كانت تأخذ استراحة من العمل للتركيز على صحتها العقلية والنفسية، وعانت ياسمين مؤخرا من بعض الاعتلالات النفسية، فلم تستطِع التحرك من منزلها بل لم تستطع النزول من السرير، لكن بفضل حبيبها جيمس والأصدقاء والعائلة تعافت.

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