كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - محمود وحيد وربيعة في قائمة الأهلي أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي مدرب الأهلي عن قائمة فريقه التي ستدخل المعسكر المغلق في الإسكندرية يوم الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت. ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وشهدت قائمة الأهلي تواجد الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة في خط الدفاع، وهو الظهور الأول لربيعة هذا الموسم ومنذ فترة طويلة بعد الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن صفوف الأهلي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – سعد سمير – رامي ربيعة – علي معلول – محمود وحيد الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – عمرو السولية – كريم نيدفيد – حسين الشحات – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي

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