كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - التشكيل الرسمي لنهائي كأس آسيا بين قطر واليابان

قطر والإمارات

أعلن فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، وهاجيمو مورياسو المدير الفني لنظيره الياباني تشكيل الفريقين في نهائي كأس آسيا. العنابي تسلح في اللقاء بأسلحته المعتادة وأولها الثنائي أكرم عفيف والمهاجم المعز علي، فيما يقود يويا أوساكو هجوم الكمبيوتر الياباني. وجاء تشكيل العنابي كالآتي.. حارس المرمى: سعد الشيب الدفاع: عبد الكريم حسن - بيدرو ميجيل – بسام الراوي – عاصم عمر الوسط: طارق سلمان – كريم بوضياف – حسن الهيدوس الهجوم: بوعلام خوخي – أكرم عفيف – المعز علي فيما جاء تشكيل أحفاد الساموراي كالآتي. حراسة المرمى: شويتشي جوندا الدفاع: هيروكي ساكاي - مايا يوشيدا - تاكيرو كومياسو - يوتو ناجاتومو الوسط: جاكو شيباساكي - جينكي هاراجوتشي - تسوكاسا شيوتاني - تاكومي مينامينو - ريتسو دوان الهجوم: يويا أوساكو

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