كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - صابر الرباعى يعلن عن احيائه حفل عيد الحب بـ كندا

أعلن الفنان صابر الرباعى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام " عن إحيائه حفلا غنائيا 15 فبراير المقبل فى عيد الحب.

وكتب، "سنكون معا في 15 فبراير بمدينة مونتريال بكندا أنتظركم جميعا".

ويغنى الرباعى أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "عزة نفسى، غلطان، جرحى ما شفى، عز الحبايب، ياللى جمالك، ع اللى جرى، أمى، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدى منصور، وبرشا برشا ".

ويذكر أن أخر ألبوماته صابر الرباعى ضم،" ماتخفش مني ، مصر ولادة ، سلام يادفعة، علي نيتي