كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - غدا.. أولى جلسات محاكمة ذابح زوجته طبيبة التحاليل وأولاده بكفر الشيخ

تبدأ محكمة جنايات كفر الشيخ، غدا السبت،أولى جلسات محاكمة الطبيب "أحمد. ع. ذ" المتهم بذبح زوجته وأطفاله الـ3، بعد قرار إحالته من قبل النائب العام للمحاكمة العاجلة، بعد اعترافاته بارتكابه الجريمة أمام المستشار أحمد شفيق رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى اخطاراً من اللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ،من الطبيب المقيم بمنطة الأبراج بسخا بمدينة كفر الشيخ، باكتشاف مقتل زوجته، م.ف.س 38 سنة، ربة منزل، وأطفاله الثلاثة، عبدالله 8 سنوات، عمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات، بالشقة محل سكنهم بالطابق الخامس ببرج عمر بن الخطاب، وعلى الفور انتقل مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، إلى موقع الجريمة ، لكشف غموض الواقعة.

وأمام النيابة اعترف المتهم بقتله لزوجته خنقاً ثم ذبحها بالسكين، وقتل أبنائه ذبحاً بسكين مطبخ وهم نائمين، ولم يكن معه شركاء، وأنه قتلهم ظهر في يوم الإثنين 31 ديسمبر 2018م ، وأنه قام بخنق زوجته بحبل الستارة، وطعنها في رقبتها بـسكين المطبخ ، ثم ذبح ابنته ليلى 4 سنوات أثناء نومها، وذبح نجله عبدالله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وهما نائمان في غرفتهما، ولم يهتم بتوسلات نجله عبدالله عندما رآه يذبح شقيقه عمر ،وبعدها فكر للحظة،ماذا يفعل؟، فأخذ مشغولات ذهبية تخص زوجته، والسكين أداة الجريمة ودفنهمافي منطقة بعيده، ثم عاد ليتحدث مع عدد من الجيران، حتى يبعد الشبهة عنه، وعاد إلى المنزل، ونادى صارخا للبواب قائلا: زوجتي وأطفالي مقتولين، واتصل بوالدة زوجته، ليخبرها بما حدث، وتقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وعلل المتهم عن سبب قتله، لوجود خلافات بينه وبين زوجته، وعلل قتله لأولاده بأنه شعر في لحظة جنونية أن الأطفال مصيرهم مجهول بعد قتل والدتهم وحبسه، فقرر قتلهم.