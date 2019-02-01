كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - سعر الدولار اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-2-2019، ختام تعاملات الأسبوع، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع.

ورغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.60 جنيها للشراء، و 17.70 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات اليوم الجمعة، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.57 جنيه للشراء

17.71 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.60 جنيه للبيع