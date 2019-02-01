كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - دون إصابات.. السيطرة على حريق اشتعل داخل مخزن فى الوراق



سيطر رجال الحماية المدنية على حريق بمخزن تجارى فى منطقة الوراق دون إصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن بالقومية العربية فى الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.

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