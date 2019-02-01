كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - الحكومة تنفى إخلاء "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانه دون تعويض

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إخلاء الحكومة لمنطقة "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانها دون تعويض، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الإسكان أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالى منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحًة أنه قبل إزالة أى عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل: (التعويض المادى - سكن بديل - العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.