كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - وعد في صورة قديمة : والدتها تمنعها من وضع المكياج

فاجأت الفنانة السعودية وعد متابعي حسابها على “إنستغرام”بنشر صورة قديمة لها. وقد ظهرت فيها بإطلالة تذكر بالأسلوب الذي كانت تعتمده نجمات الغرب في خمسينات وستينات القرن الماضي.

وأوضحت من خلال الصورة أن والدتها لم تكن تسمح لها برسم حاجبيها أو بتطبيق المكياج على وجهها. وهو ما أثار استغراب عدد كبير جداً من المتابعين.

وعلقت على الصورة التي حققت ما يفوق الـ20 ألف إعجاب: “لو سمحتوا ممنوع الضحك. شوفو لون الشعر عشان لاتقولوا قلدتي فنانين من زمان”.

وأضافت: “أنا فنانة والحواجب ماكان مسموح نعملها. أمي كانت الله يرحمها تلعن خيرنا. صغار ممنوع. بس المخطوبة”.

وتابعت: “ولوني حركات، متشمسة كنت بالعراق بمنطقة الحبانية ورايحين عرس. ويقالك إني كاشخة ومجوهرات وفستان أسود عريان وحركات. طبعاً المجوهرات حقت أمي والفستان حق وحدى من خواتي. وهذي قصة الصورة مدري كان كم عمري بس عشان العرس رضيت أمي مكياج بس”.

ويُذكر أن الفنانة السعودية أحدثت ضجة كبيرة في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو تطرقت فيه إلى موضوع طلبات الزواج التي يقدمها لها بعض المتابعين.

وأعربت عن استغرابها ذلك وقالت: “شلون يعني تريدأن تتزوجني وأنت تعرفني وأنا لا أعرفك”. واعتبرت هذا الكلام سخيفاً، ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات.

