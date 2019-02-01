كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - إبراهيم عوض متحدثا رسميا لمحافظة القاهرة ومحمد كمال مستشارا إعلاميا



أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بتعيين اللواء إبراهيم أحمد عوض، متحدثا رسميا باسم محافظة القاهرة، ومحمد كمال مستشار إعلاميا للمحافظة. وقال بيان صادر عن المحافظة، إن القرار يأتى ضمن الجهود المبذولة لاستمرار وتدعيم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لنقل الحقائق كاملة للمواطنين وذلك فى إطار رغبة عامة للنهوض بالأداء الخدمى وتضافر جهود المجتمع وضمان وصول المعلومات المتكاملة لوسائل الإعلام.

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