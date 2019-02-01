كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 04:01 مساءً - عاجل..نقابة عامة لاصحاب المعاشات تقلب الطاولة في وجه الحكومة - تحسين الاوضاع حالا

عاجل .. نقابة عامة تقلب الطاولة في وجه الحكومة - تحسين الاوضاع الات

عاجل .. نقابة عامة تقلب الطاولة في وجه الحكومة - تحسين الاوضاع الات

عاجل .. نقابة عامة تقلب الطاولة في وجه الحكومة - تحسين الاوضاع الات

البشاير .. اخبار المعاشات

طالبت الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين، الحكومة بسرعة الموافقة على تعديلات قانون النقابة والتي تمت تقديمها للحكومة منذ أكثر من عامين، مشددين على ضرورة زيادة الدعم المقدم لصندوق المعاشات واسوه ببعض النقابات الأخرى، خصوصا أن أعداد المستحقين للمعاش بنقابة الزراعيين 194 ألف عضو لمواجهة العجز في صندوق المعاشات البالغ حوالي 500 مليون جنيه.

أكد بيان رسمي أصدرته النقابة في ختام اجتماعاتها مساء الخميس، أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة الأشجار المثمرة ومواصلة التنفيذ بزراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس، والمشاركة في مبادرة الرئيس للترشيد استهلاك المياه، مشيرين إلى توفير فرص عمل لشباب المهندسين الزراعيين والفنيين من خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وزياده الميزة للأعضاء المشتركين في الرعاية الصحية لـ16 ألف جنيه سنويا وتنظيم العديد من الرحلات والمصايف للأعضاء لجميع المناطق الساحلية والسياحية بمصر ضمن خطة تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التحدي الرئيسي امام النقابة هو العجز في صندوق المعاشات البالغ نحو نصف مليار جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات البالغ عددهم في نهابة ديسمبر 2018 نحو 194 ألف زميل مستحق للمعاش حوالي 40 شهرا، وأوضح ان الدعم المقدم من الحكومة لصندوق المعاشات مليوني جنيه سنويا وأن إجمالي مستحقات المعاشات المالية شهريا تصل إلى حوالي 18 مليون جنيه وموارد النقابة محدده بالقانون 31 لسنة 1966 وتعديلاته وبالقرارات الوزارية المعنية وأن قيمة المعاش الشهري متدنية جدا وهي 100 جنيه وهي حق للمهندس الزراعي ولابد ان تفي النقابة بهذا الالتزام.

ونبه «خليفة»، إلى أن المجلس الحالي تمكن من ضبط الإنفاق وزيادة نسبة تحصيل موارد النقابة المالية وهو ما ساهم في صرف 20 شهرا لأصحاب المعاشات خلال مدة المجلس الحالي وهي عامين، رغم زياده إعداد الزملاء المستحقين للمعاش سنويا، موضحا أن الجمعية العمومية العادية للنقابة عقدت اجتماعها السنوي بحضور 65% من أعضائها على مستوى الجمهورية لاستعراض أنشطة وإنجازات النقابة خلال العام 2018، وما تم من إجراءات بشأن انتخابات التجديد النصفي ومناقشة تعديل قانون النقابة واعتماد الحساب الختامي لصندوق المعاشات والنقابة لأعوام 2014/2015 و2015/2016.

وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية الدور المجتمعي للنقابة في تبني مبادرة الرئيس السيسي لزراعة الأشجار المثمرة وقامت النقابة بالتنفيذ بزراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس شملت حتى الآن 10 محافظات بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية، والمشاركة في مبادرة الرئيس للترشيد استهلاك المياه وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع لإمداد النقابة بالقطع الموفرة للمياه وسوف يتم تركيبها في جميع منشآت النقابة على مستوي الجمهورية.

وأضاف «خليفة» أنه تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عليها وعرض الميزانية لجميع صناديق النقابة للعام المالي 2016/2017 وتعيين مراقب الحسابات والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، موضحا إنه استعرض الأنشطة في العام الماضي والدور الذي قامت به النقابة في توفير فرص عمل لشباب المهندسين الزراعيين والفنيين من خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشملت تشغيل اكثر من 5 آلاف مهندس زراعي وفني في المشروعات الزراعية القومية ( الصوب الزراعية- استصلاح الاراضي- المزارع السمكية- الانتاج الحيواني ) وتوفير 2 الف فرصة تشغيل في القطاع الاستثمار الزراعي الخاص.