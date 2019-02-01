العثور على رضيعة ملقاة على رصيف في لندن.. «كادت تتجمد من البرد»

في ظل الأجواء الباردة والعاصفة الثلجية التي تشهدها العاصمة البريطانية، لندن، عثرت الشرطة على رضيعة ملقاة على أحد الأرصفة في شارع منطقة "نيوهام".

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الشرطة البريطانية عثرت على الطفلة ونقلتها على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من شارع "نيوهام"، في محاولة لإنقاذ حياتها، بعد أن كادت تتجمد من شدة الثلوج التي سقطت على لندن.

وذكرت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن محقق الشرطة شين كلارك، قائد وحدة الشرطة في شمال شرق لندن، إنه توجد حالة من القلق الشديد حول مصير والدة الرضيعة، مناشدًا إياها بضرورة التواصل مع الشرطة، إن كانت لا تزال بخير.

وناشد "كلارك" المواطنين للإبلاغ عن أي معلومات تخص الرضيعة أو والدتها.

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