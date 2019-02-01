بالفيديو| رانيا يوسف تتحدث عن روتينها اليومي: «أبدأ يومي بالقرآن»

عرضت الفنانة رانيا يوسف الحلقة الأولى من برنامجها الجديد "More about Rania"، الذي تكشف خلاله عن بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتحدثت رانيا، خلال الحلقة الأولى، عن بعض تفاصيل حياتها اليومية، موضحة أنها تستيقظ في الثامنة والنصف صباحًا، وتتناول عددا من حبات اللوز والقراصيا ثم تقضي نحو ساعة ونصف في الراحة، وتتابع أعمالها فيما بعد.

وتابعت: "أبدأ في إجراء اتصالاتي الهاتفية واتباع حياتي، لكني لا أحب الحديث قبل العاشرة ونصف حتى أكون استيقظت تماما"، موضحة أنها تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم فور استيقاظها، ويليها بعض الأغنيات عبر الراديو، ثم تتجه لمواصلة أعمالها الفنية أو أمورها المنزلية.

وأكدت رانيا أنها تعتمد على نفسها في الاستيقاظ من النوم، وترفض أن يقوم أحدهم بذلك، وأنها دائما قلقة إذا كانت ترتبط بمواعيد ما، وتحب كل ركن في بيتها لأنها صممته على ذوقها الخاص.

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