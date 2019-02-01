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أحيت الفنانة الأمريكية ماريا كاري، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، في "منطقة الترفيه" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الجولف، بحضور عدد كبير من الجماهير.
وظهرت "كاري"، خلال الحفل، بإطلالة محتشمة فاجأت الكثيرين، خصوصًا أنها تُعرف بأزيائها الجريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلا لامعًا باللون البنفسجي.
وتداول الحضور مقاطع فيديو للحفل الغنائي، وقدمت كاري أشهر أغانيها التي ذاع صيتها لمدة قاربت 30 عامًا.
وأقيم في الخميس 31 يناير، وتعرض الحفل لانتقادات ودعوات للمقاطعة، لكن الحفل جرى في موعده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ماريا كاري بإطلالة محتشمة في حفلها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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