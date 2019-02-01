«الخلبوص».. سباك ينتحل شخصية «طبيب توليد» ويجري الكشف على السيدات

انتحل سباك روسي، شخصية طبيب نساء توليد، ومارس عمله داخل إحدى مستشفيات بلاده لأيام.

أجرى الروسي الكشف على العديد من المريضات، حتى انكشف خداعه عند طلب أحد الأطباء كشف هويته، نتيجة ملاحظته لتصرفاته التي وصفها بـ"المربية".

وذكر "دويتشه فيلة"، أن الطبيب المزيف، الذي يدعى "أنطون يارين"، أجرى كشوفات على سيدات وقاصرات، وأن هذه ليست أول جرائمه، حيث أنه لديه سجلًا جنائيًا، حيث أدين بالسرقة سلفًا.

ورغم انتحال "يارين" صاحب الـ31 عامًا، شخصية طبيب، إلا أن الشرطة الروسية لم تلقي القبض عليه، لعدم تقديم شكاوى ضده من النساء اللائي كشف عليهن، وفقًا للموقع.

ومن جانبه، أكد مدير المستشفى، نيكولاي شايدوروف على الحادث، قائلا: "يعمل لديا ما يقرب من 300 موظف، لذلك توقع الأطباء والعاملين أن يكون الرجل موظفا جديدا".

يشار إلى أن ألمانيا تعرضت لواقعة مشابه، حيث زور أحدهم شهادة طب، وعالج الناس لمدة خمس سنوات، وفقًا لـ"برلينير تسايتونغ".

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