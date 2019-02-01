كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 صباحاً - عكاشة: وكالات الأنباء العالمية مهتمة بآثار مصر

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زيارة الرئيس الفرنسي للآثار المصرية تحولت إلي محل اهتمام لجميع وكالات الأنباء العالمية، وأصبح تسويقا غير مباشر للسياحة المصرية.

وأشار "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فاضئية "الحياة"، إلى أن فرنسا تلقي اهتماما كبيرا في وكالات الأنباء العالمية خلال هذه الفترة بسبب الأحداث التي تجري فيها.

وتابع عكاسة، : أن فرنسا في هذه الأيام محل اهتمام وكالات الأنباء العالمية، وتحركات الرئيس الفرنسي في هذه الأيام محل اهتمام جميع وكالات الأنباء العالمية.