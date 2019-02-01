كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 صباحاً - هشام عباس: رفضت تتر "يتربى في عزو" في الأول

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان هشام عباس، إنه رفض في البداية غناء تتر مسلسل "يتربى في عزو"، للفنانة كريمة مختار ويحيى الفخراني، بسبب غرابة الموضوع، قائلًا: أيمن بهجت قمر، مؤلف الأغنية، أقنعني بغنائها في النهاية".

وأشار هشام خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "سيرة واتفتحت" الذي يُذاع عبر آثير "نغم FM"، اليوم الخميس، إلى أنه حصد ثلاث جوائز، على هذه الأغنية، لافتًا إلى مطالبة العديد من الأمهات له، بغنائها في أفراح أبنائهن.

وأوضح أنه يعمل على تجهيز ألبومه الجديد، ومن المُفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.