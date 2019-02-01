كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 صباحاً - توفيق عكاشة: عندي برد وكنت هعتذر عن حلقة انهارده-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه مصاب بالانفلونزا، معقبا: "كنت هعتذر عن الحلقة ولكن وجدت أن واجبي وواجب عملي ألا أعتذر".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فاضئية "الحياة"،: "أنا بقدم الحلقة وأنا عندي دور برد جامد جدا، وأي حد عنده أو وراه عمل لابد أن يقوم به ثم يبحث بعد ذلك مرضه".