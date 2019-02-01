كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 1 فبراير 2019 01:01 صباحاً - التحالف يعلن إصدار 31 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية



أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن 31 تصريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية. وأفاد التحالف عن وجود 37 تصريح جوي، و4 تصاريح برية، و170 تصريحا لحماية القوافل، بإجمالي 242 تصريح خلال 4 أيام. وأشار إلى أن السفينة SINCERO غادرت بعد رفض ميليشيا الحوثي السماح لها بتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية. وأكد أن السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهر ونصف، ولا تزال 3 سفن أخرى تنتظر الدخول منذ 9 أيام. وأشار التحالف إلى أن تعنت ميليشيا الحوثي تجاه دخول السفن للموانئ أثر على مصالح وأحوال الشعب اليمني. ونوّه إلى أن ميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ ما يقارب 3 أسابيع.

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