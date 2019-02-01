نجوى فؤاد: لم أفكر في العودة للرقص مثل فيفي عبده

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إن مصاريف الفن كثيرة، و"الحمد لله مستورة وثروتي هي الناس"، على حد قولها، موضحة أنها قررت اعتزال الرقص في لحظة مفاجئة ودون تفكير ولا تعرف السبب، وبعد الاعتزال كانت ترغب في الزواج والاستقرار الأسري.
وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "ten"، "اعتزلت الفن منذ 19 عاما، وكان يوم رأس السنة، ورفضت وقتها تجديد عقدي مع الفندق للرقص عام آخر"، موضحًا أنها لم تفكر في العودة مرة أخرى مثل الفنانة فيفي عبده.
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