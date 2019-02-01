درة: بحب المسرح بكل أنواعه.. وبدايتي كانت فيه

قالت الفنانة درة، إنها كانت مهتمة بحضور مسرحية الفنان محمد هنيدي "3 أيام في الساحل"، بسبب حبها الكبير للمسرح و"هنيدي"، مشيرة إلى أنها تحب مشاهدة المسرح حتى في التلفاز.
وأضافت "درة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "أون سيت" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية شيرين حمدي، مساء الخميس، أنها تحب المسرح بكل أنواعه وأشكاله، لافتة إلى أن بدايتها في الفن كانت على خشبة المسرح في تونس، وتتمنى عمل مسرحية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن الفن يفتقد المسرح في الوقت الحالي كثيرا، خاصة في مصر، التي سبق وقدمت الكثير من المسرحيات الرائعة.
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