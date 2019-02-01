بالصور| علا رشدي تهنئ أحمد داوود بعيد ميلاده: "أطيب زوج في شمال أفريقيا"

هنأت الممثلة علا رشدي زوجها الفنان أحمد داوود بعيد ميلاده، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت "علا" باللغتين العربية والأنجليزية: "أسعد عيد ميلاد لأروع شخص أعرف، ربنا يخليك ليا العمر كله، إحنا بنحبك"، مضيفة: "حبيبي.. أطيب وألذ أب وزوج في شمال أفريقيا، كل سنة وأنت مبسوط ومتألق دايما".

وأرفقت الفنانة الشابة 4 صور رومانسية وعائلية تجمعه بزوجها، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المهنئة لـ"داوود" بعيد ميلاده.

يشار إلى أن أحمد داوود شارك في بطولة "122"، هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، ويعرض حاليا في السينما.

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