نجوى فؤاد: هنري كيسنجر طلبني للزواج.. وجيمي كارتر قال لي "رجلك حلوة"

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كسنجر، طلبها للزواج وكانت وقتها على ذمة سامي الزغبي، وكان يحضر حفلاتها في الفندق دائمًا، وجيمي كارتر، رئيس أمريكا الأسبق، عندما سمع عن إعجاب كسنجر جاء في زياره خاصة كي يراها.

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "ten": "بعد الحفلة كتب كارتر في الدفتر (معاه حق كيسنجر رجلها حلوة)، وكسنجر كان يعتبرني ملهمته"، موضحة أن معمر القذافي لم يكن معجبا بها كما روّج البعض.

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