نجوى فؤاد: "الرقص دا تاريخ.. في رقصات ربت أجيال"

قالت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إن مهنة الرقص جزء من التاريخ المصري، و"العالمة" كانت لها قيمة.

وأضافت "فؤاد"، في حوار لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن عادات الناس تغيرت عن الماضي، والوقت الحالي أصبح أفضل من الماضي، مضيفة: "الراقصة مش بالصورة اللي الناس شايفاها، وفي راقصات ربت أجيال".

وأردفت: "آخر أفلامي كان (خلطة فوزية)، و(أرض النفاق) مع محمد هنيدي، وداخله فيلم السبت المقبل (كافيه)، ولا أعرف كل طاقم العمل عدا رانيا محمود يوسف والمنتج علاء مرسي"، مؤكدة أن دورها في فيلم حلاوة روح مع هيفاء وهبي كان سيئًا، وهيفاء ممثلة جميلة ولكنها في الفيلم كانت مثيرة جدا".

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