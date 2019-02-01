الامارات | «بلوفر تريكو» يداري دهون الشتاء!

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلوفر تريكو» يداري دهون الشتاء! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مستشارة المظهر، الألمانية زيلكه جيرلوف: «إنه يمكن إخفاء الدهون المتراكمة بالقوام خلال فصل الشتاء، من خلال ارتداء بلوفر تريكو أكبر من المقاس Oversized، الذي يشهد روّاجاً كبيراً هذا الموسم».

وأوضحت جيرلوف أن «البلوفر التريكو بمقاس XXL يتسم أيضاً بأنه مريح للغاية، فضلاً عن أنه يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع ليجنز أو جينز سكيني أو مع تنورة ماكسي أو فستان طويل، للحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة تعكس الجرأة وتفرّد الأسلوب».