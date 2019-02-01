الامارات | «كُتّاب الإمارات» يمنح العضوية لـ 6 من منتسبي «برنامج دبي للكتابة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كُتّاب الإمارات» يمنح العضوية لـ 6 من منتسبي «برنامج دبي للكتابة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكتاب الجدد شاركوا في ورشة للقصة القصيرة نظّمها البرنامج. من المصدر

منح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عضويته لستة من الكتاب والكاتبات خريجي برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وذلك بعد مشاركتهم في ورشة القصة القصيرة التي نظمها البرنامج العام الفائت على مدى أربعة أشهر، وكان من نتائجها إصدار مجموعة قصصية لكل منهم، إضافة إلى مجموعة قصصية مشتركة، تناولت موضوعاً واحداً هو «الشهادة»، وحملت عنوان «نقطة حمراء في الذاكرة».

وجاء الإعلان عن منح العضوية خلال احتفالية نظمها الاتحاد في مقره في الشارقة، واستضاف فيها خريجي البرنامج، بحضور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حضر سالم العويس رئيس لجنة برنامج دبي الدولي للكتابة، وحسين درويش مستشار الشؤون الثقافية للمؤسسة، وإسلام أبوشكير المشرف على ورشة القصة القصيرة. والكتاب الستة هم: الإماراتية فاطمة العامري عن مجموعتها القصصية «الوجه»، والإماراتية أمل الكعبي عن مجموعتها «بيريه عسكرية»، والإماراتية مريم سعيد الزعابي عن مجموعتها «صورة عائلية»، وقد منحن العضوية العاملة، إضافة إلى الكاتبة الأردنية ربى يونس عن مجموعتها «النداء الأخير»، والسوري أحمد بن محمد عن مجموعته «أبيض غامق»، والمصري أحمد نور عن مجموعته «سن الفيل»، وقد منحوا العضوية المنتسبة، في حين أدار اللقاء القاص الإماراتي محسن سليمان، رئيس نادي القصة في الاتحاد.

وتحدث خريجو الورشة عن تجربتهم الغنية مع برنامج دبي الدولي للكتابة، وما أحدثه انتسابهم إليه من فارق في وعيهم الفني، كما أشاروا إلى حجم الإمكانات المقدمة لضمان نجاح البرنامج من جهة رعاية الموهوبين بأسلوب يتجاوز مجرد التشجيع والتحفيز إلى التدريب الجادّ القائم على أسس علمية، الذي يتم خلاله تزويد المتدربين بالمهارات الأساسية، وإخضاعهم لعمليات اختبار دقيقة، للوصول بهم إلى أقصى درجة ممكنة من الإتقان والاقتدار.

وشكر سالم العويس رئيس لجنة برنامج دبي الدولي للكتابة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على استضافته لهذه الاحتفالية، وعلى مبادرته في منح عضويته لخريجي ورشة القصة القصيرة في برنامج دبي الدولي للكتابة، وعبّر عن ثقته بأن الخريجين الشباب سيتابعون طريقهم، ليحققوا إضافة مهمة إلى الإبداع الإماراتي والعربي.