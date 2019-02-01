الامارات | نافورة شوكولاتة في «ويستن دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة شوكولاتة في «ويستن دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من منا لا يحب تناول كريمة البندق القابلة للدهن فوق شرائح الخبز المحمّص أو البانكيك؟ النوتيلا، تلك الشوكولاتة المفضلة لدى الجميع.

يحتفل العالم بالنوتيلا في الخامس من فبراير، وبدوره، يحضّر فريق الطهاة في «ويستن دبي» الميناء السياحي نافورة كبيرة من النوتيلا تزيّن ردهة الفندق.

وإضافة إلى ذلك يقدم الفندق لكل ضيوفه بهذه المناسبة الفواكه و«المارشميلو» مجاناً للتمتع بها مع النوتيلا، بينما سيكون شيف الحلويات فرانسوا لالوي، حاضراً في الردهة لتقديم كل اقتراحاته لتناول شوكولاتة النوتيلا اللذيذة بأشهى الطرق.